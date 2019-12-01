"Елки желаний" в тюменских фитнес-клубах исполнят мечты пенсионеров и детей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три новых "Елки желаний" с пожеланиями пожилых людей и детей из малообеспеченных семей появились в клубах сети Drive Fitness в Тюмени. Выступить в роли Деда Мороза и исполнить заветные желания пенсионеров и ребят сможет любой желающий.

Новые "Елки желаний" установили на территории фитнес-клубов, расположенных в ТРЦ "Гудвин", "Остров" и "Фаворит". Горожане смогут прийти сюда, взять открытку с пожеланием и приобрести подарок. После администратор примет его и передаст кураторам акции в Тюмени. Как рассказала корреспонденту информационного агентства ИА "Тюменская линия" координатор Всероссийской акции "Елка желаний" в Тюмени Галина Валуева, представители клуба взяли открытки 12 декабря, их вывесят в ближайшее время.

"Елки желаний" с открытками будут стоять в торговых центрах города, фитнес-клубах и на железнодорожном вокзале до 29 числа включительно. "Но мы предлагаем желающим передавать подарки раньше, чтобы мы вручили их детям на новогодних утренниках", — отметила она.

По словам Галины Валуевой, всего на "Елках желаний" в Тюмени висят около одной тысячи 300 карточек с пожеланиями от пожилых людей и детей из малообеспеченных и многодетных семей. На сегодня пока собрано не больше 200 подарков. "Открыток взяли много, а подарков несут мало, видимо, откладывают на потом. Бывают случаи, когда кто-то взял карточку и не стал исполнять желание. В таком случае через три дня мы восстанавливаем открытку и снова вывешиваем ее на елку. Каждая карточка у нас номерная", — заключила координатор акции в Тюмени.

"Пожелания простые: девочки просят кигуруми, кукол, мальчики — трансформеров, роботов, машинки. Игрушки в пределах тысячи-полутора тысяч рублей. Мы ставили условие, чтобы подарок был не дороже двух тысяч рублей. Ребята постарше хотят получить в подарок флешки с большим объемом памяти. Пожилые люди в своих открытках просят теплые вещи, например, шали, войлочные тапки, а также продуктовые наборы. Один 92-летний дедушка желает, чтобы ему подарили на Новый год балалайку", — поделилась Галина Валуева.

Кроме того, координатор добавила, что организаторам акции в Тюмени нужна помощь волонтеров. Их обязанность заключается в дежурствах на елках. Добровольцы должны будут собирать подарки, которые передадут неравнодушные горожане, контролировать, чтобы открытки никуда не растащили. Желающие помочь могут обращаться в сообщество акции. "Кроме того, приглашаем коммерческие структуры, которые могут помочь со сладкими подарками. Пока у нас мало таких наборов", — добавила Галина Валуева.

Отметим, волонтеры дежурят у "Елок желаний", размещенных в ТРЦ "Сити Молл Тюмень", гипермаркете "Леруа Мерлен", на железнодорожном вокзале с 15 до 19 часов. По словам Галины Валуевой, в "Леруа Мерлен" на Мысу тюменцы могут оставить подарки администратору. Также можно предать их в "Офис Деда Мороза" (ул. Станционная, 16б) по выходным с 15 до 19 часов.

Те, кто желают помочь, но не успевают приобрести подарок, могут перечислить деньги на реквизиты — номер карты указан на каждой открытке с пожеланиями юных и пожилых тюменцев.

Инна Пахомова