Николай Цуканов обозначил актуальные задачи в молодежной политике УФО

Архивное фото | Фото: uralfo.gov.ru Архивное фото | Фото: uralfo.gov.ru

О мерах господдержки и об актуальных задачах в молодежной политике Уральского федерального округа рассказал полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов на совете по молодежной политике при полпреде, который проходит в Екатеринбурге 13 декабря.

Он напомнил, что по инициативе Владимира Путина в стране идут системные меры по государственной поддержке молодежи. Создана и успешно реализуется платформа "Россия - страна возможностей", совершенствуется система грантовой поддержки молодежных инициатив в первую очередь на базе Фонда президентских грантов и Росмолодежи.

Особое значение имеет развитие волонтерской и поисковой работы. Николай Цуканов сообщил, что на заседании российского оргкомитета "Победа" 11 декабря была предложена возможность установления нового почетного звания "Город трудовой доблести". Многие города Урала могли бы претендовать на это звание, уверен полпред.

Значительная работа по всем направлениям молодежной политики идет и в УФО, но есть и проблемы в этой сфере, считает Николай Цуканов.

"Мероприятия ориентированы на наиболее активную и самостоятельную часть молодежи - участников форумных кампаний, актив организаций, получателей грантов. По оценкам, эта цифра небольшая - чуть более пяти процентов от всех молодых людей. Поддерживать такую молодежь, безусловно, необходимо, но этой работы недостаточно. Из поля зрения выпадают целые группы молодых людей, мы не всегда видим запросы молодежи и ориентируемся на них", - выразил мнение полпред.

Он подчеркнул, что молодежная политика - это не только проведение мероприятий, это в первую очередь - система мер поддержки различных групп молодых людей, и ее реализация - задача всех органов власти, не только профильных структур. Государственные меры поддержки должны опираться на актуальные данные, свидетельствующие о реальных настроениях в молодежной среде. При этом надо учитывать демографическую ситуацию.

Николай Цуканов заметил, что Уральский федеральный округ, как и вся Россия в целом, постепенно стареет. В 2009 году молодежи в округе было 26,4% от общего числа жителей (3,2 млн человек), а в 2019 году - 19,2% (2,3 млн человек).

"Это тревожная тенденция, и что особенно плохо - она продолжается. Мы понимаем, что это проблемы прошлых лет. Важно изучать социальное самочувствие молодежи, ценностные ориентации молодых людей. Только на такой основе государство сможет адекватно реагировать на их запросы", - считает полпред.

Задача властей на местах - развивать многофункциональные молодежные центры, клубы и иные площадки для интеллектуального, спортивного и творческого досуга. Однако невозможно совершенствовать молодежную политику без квалифицированных кадров. Первоочередная задача - разработать механизм по дополнительной подготовке специалистов молодежной сферы с учетом вызовов сегодняшнего времени.

Аппарат полномочного представителя президента в УФО совместно с РАНХиГС разработал образовательный портал для специалиста по делам молодежи. Это - часть комплексной образовательной программы, предполагающей доступ к методическим ресурсам, онлайн и офлайн учебные курсы, а также проведение ежегодного конкурса. Она заработает через месяц. Еще один проект - конкурс "Команда Урала", в 2020 году он пройдет в два этапа. Первый, "Будущий управленец", объединит старшеклассников и студентов, а второй, "Молодой профессионал", предназначен для людей до 35 лет. Финал конкурса состоится на форуме "УТРО-2020" в Первоуральске Свердловской области.

"Задача общественных организаций - не только воплощать в жизнь социальные молодежные проекты, но и распространять лучшие практики. Для поддержки такой активности и создавался наш совет", - рассказал Николай Цуканов.

Важно выстроить прозрачную систему грантового финансирования, тщательнее подходить к оценке проектов. Для этого создается "Окружной реестр возможностей", единый информационный портал, включающий сведения обо всех формах поддержки НКО. Портал будет запущен в преддверии окружного молодежного форума гражданских лидеров, который пройдет в марте 2020 года в Югре.

Говоря о самом ярком событии в молодежной политике уходящего года, Николай Цуканов назвал форум "УТРО-2019", который проходил в Тюмени. По мнению полпреда, форум прошел на самом высоком уровне, за это он поблагодарил правительство Тюменской области.

Дарья Казакова