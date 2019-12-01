Степан Киричук: делать доброе для людей очень приятно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

217 обращений поступило в приемную депутата Тюменской городской думы Степана Киричука в 2019 году: 60 обращений в письменной форме, более 140 — в устной.

Об этом во время интернет-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия" сообщил председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению, депутат Тюменской городской думы по избирательному округу № 10 Степан Киричук.

"Вопросов огромное количество и они очень разные. Преимущественно вопросы личного характера, но жителей волнуют и вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, социальной поддержки, транспортного обслуживания и другие. В этом году установили светофор на улице Щербакова для безопасности школьников, сделали тротуары на улице Магаданской и Солнечному проезду для пешеходов, начали строительство школы в Европейском микрорайоне, ведется строительство спортивного комплекса. Конечно, еще много остается нерешенных вопросов, но мы работаем над этим, надеюсь, все будет исполнено", - рассказал он и добавил, что работать с людьми — легко и интересно.

"Если отдавать работе с людьми душу и быть полностью включенным в их проблемы, то работать легко. Мне тяжело без людей, поэтому всегда работаю в коллективе и с людьми. Самое трудное в работе, это когда люди приходят с надеждой, что я могу решить любой вопрос. А это не так. Не все вопросы возможно решить. А когда удается решать проблемы людей, то это заряжает и придает силы идти дальше. Делать доброе для людей очень приятно", - отметил он.

В свободное время Степан Киричук пишет статьи по местному самоуправлению, региональной политике, взаимодействию властей, участию граждан в публичной жизни.

"Считаю, что это полезное занятие. Я работаю в диссертационном совете в Тюменском индустриальном университете по социологии, мне это интересно", - пояснил он.

По словам Степана Киричука, чтобы город был лучшим, нужно не стоять на месте и развиваться.

"У нас для этого есть возможности, ресурсы и главное — желание. Развиваться нам позитивно и конструктивно помогает правительство Тюменской области. Главное, чтобы у жителей тоже формировалось позитивное отношение к городу. Немаловажно, чтобы между властью и жителями продолжалось сотрудничество в доверительных отношениях. Нужно адекватно относиться к критике, которая может быть полезной и уметь делать выводы", - подчеркнул он.

Комиссия по общественному самоуправлению занимается разработкой нормативно-правовых актов и внедрением их с целью привлечения людей для управления городом. За текущий год было создано два совета территориального общественного самоуправления. В настоящее время строительство какого-либо объекта невозможно без согласования с жителями.

"Кроме того, наша комиссия занимается вопросами безопасности жизнедеятельности людей. Это и безопасность на водных объектах, пожарная безопасность и т. д. Рассматриваем вопросы с общественными палатами, активистами, волонтерами. Пропагандируем местное самоуправление, объединяем все спектры городской жизни и пытаемся найти решение по возникающим вопросам", - пояснил он.

В заключение парламентарий поздравил тюменцев с наступающим новым 2020 годом, пожелала всем счастья, здоровья, удачи, успехов.

"Мы живем в хорошем городе и это нужно хранить, ценить, развивать и тогда жить станет еще лучше", - подытожил он.

Ирина Шемякина