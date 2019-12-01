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Все к новогоднему столу смогут купить тюменцы на продовольственной ярмарке

Экономика, 08:54 18 декабря 2019

Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Специализированная продовольственная ярмарка пройдет в Тюмени 21 декабря, сообщает городской департамент потребительского рынка.

В преддверие Нового года горожане смогут приобрести продукцию ведущих сельхозпроизводителей Тюмени и юга области - мясо говядины, баранины, рыбную продукцию, мед, яйцо, дикоросы и другое.

С 8 до 16 часов жителей и гостей областного центра будут ждать на четырех площадках по адресам: ул. Льва Толстого, 29 (парковка на пересечении улиц Ямской и Льва Толстого), ул. Севастопольская, 12 (Выставочный зал), ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (ТЦ "П.О.Р.Т."), пр. Солнечный, 11 (ТРЦ "Заречный двор").

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# продовольственная ярмарка

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