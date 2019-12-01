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В Каскаре определили сильнейших борцов всероссийского турнира

Спорт, 14:30 16 декабря 2019

группа во Вконтакте "Лидер 72" | Фото: группа во Вконтакте "Лидер 72"

Более 170 борцов из шести регионов страны приняли участие в соревнованиях по греко-римской борьбе среди юношей 2008-2009 г. р. в Каскаре, сообщает спортивный комплекс "Лидер".

Призеры открытого первенства ДЮСШ Тюменского района определялись в 11 весовых категориях. Успешно выступили местные борцы, воспитанники тренеров Сергея Велижанина и Дмитрия Пяткина. Победителями стали Дмитрий Мымрин в весовой категории 35 кг и Кирилл Ковалевич в категории свыше 60 кг.

В других весовых категориях на верхний пьедестал поднимались Богдан Волков, Никита Кудрявцев, Богдан Проненко из Омской области, Мурад Муртазалиев, Магомед Кадиев из Губкинского, Игнат Смоляков из Кемеровской области, Александр Клюх из Свердловской области, Ануар Жармухамбетов из Оренбургской области и тюменец Макар Казанкин.

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# греко-римская борьба , Каскара

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