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Один человек пострадал при пожаре в девятиэтажке на улице Пермякова

Происшествия, 15:42 17 декабря 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

Один человек пострадал, 26 спасли при пожаре в многоквартирном доме на ул. Пермякова, 58 в Тюмени 17 декабря.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев, сообщение о возгорании в квартире на первом этаже девятиэтажного дома поступило огнеборцам в 14 часов 14 минут. Подъезд здания был сильно задымлен.

"Пожарные спасли 26 человек — выводили из подъезда, выносили на руках детей, спасали домашних животных. Семь человек эвакуировали. Для эвакуации людей с верхних этажей использовали две автолестницы. По предварительным данным, один человек получил травмы, его госпитализировали", — добавил Александр Зубарев.

По предварительным данным, пожар возник на площади в 20 кв. метров. Открытое горение было ликвидировано в 14 часов 46 минут. В тушении огня задействовали 51 человека личного состава и 19 единиц техники.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , эвакуация

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