В Екатеринбурге открылся самый крупный скалодром на Урале

| Фото: федерация скалолазания России | Фото: федерация скалолазания России

Новый скалодром "Вертикаль ДИВСа" открылся в Екатеринбурге, сообщает федерация скалолазания России.

Тренажер, установленный во Дворце игровых видов спорта, стал самым крупным и современным скалодромом уральской столицы. Спортивный объект был построен за счет средств фонда поддержки олимпийцев России. Всю организационную работу по реализации проекта взяла на себя Федерация скалолазания России.

За производство и монтаж спортивного сооружения отвечал один из лидеров в своем направлении на российском рынке – компания "Скалодром.Ру". Общая площадь спортивного объекта составляет порядка 550 кв. метров. Высота – 15 метров. Ширина – 30 метров. Новый скалодром включает в себя полноценную эталонную трассу и большой сектор для лазания на трудность с серьезным нависанием.

На "Вертикали ДИВСа" будут тренироваться скалолазы сборной Свердловской области, спортсмены СШОР горных видов спорта, а также любители скалолазания.