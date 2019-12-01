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Путин: мост через Обь - один из важных инфраструктурных объектов

Политика, 17:34 19 декабря 2019

kremlin.ru

О судьбе моста через Обь на Ямале и расширении Северного морского пути рассказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Москве.

Журналистка из Ямало-Ненецкого автономного округа обратила внимание главы государства на то, что жителей региона беспокоит отсутствие информации о строительстве и сроках готовности моста через Обь. Она поинтересовалась, можно ли подключить к решению этой проблемы федеральные органы.

Владимир Путин пояснил, что развитие транспортной инфраструктуры на территориях обсуждается в плановом порядке, и губернаторы обращаются с этой темой к государственной власти.

"Мост через Обь - это важный объект, он дает выход к портам, мимо которых проходит Северный морской путь, развитие транспортной инфраструктуры мы имеем в виду", - заверил президент.

XV пресс-конференция главы государства проходит в Центре международной торговли. На встречу с главой государства аккредитованы почти 1 тыс. 900 журналистов - это рекордное число.

Дарья Казакова

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# Владимир Путин , Северный морской путь

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