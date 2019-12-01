Вторая ветка метро Екатеринбургу необходима, считает Владимир Путин

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Вопрос строительства второй ветки метро в Екатеринбурге прокомментировал президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Москве, которая проходит в Центре международной торговли.

Журналистка из Екатеринбурга попросила главу государства помочь городу со строительством второй ветки метро. Владимир Путин заметил, что столица Свердловской области динамично развивается, и конечно же нуждается в таком развитии транспортной инфраструктуры.

"Реализация подобных проектов должна проводиться вместе с федеральными властями. Справиться с этим только на региональном уровне невозможно. Недавно говорили об аналогичном проекте в Красноярске, где не достроили метро. Надо обязательно поработать на этот счет с региональными властями и в Екатеринбурге", - сообщил он.

Напомним, на пятнадцатую встречу с главой государства аккредитованы почти 1 тыс. 900 журналистов - это рекордное число.

Дарья Казакова