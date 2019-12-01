Евгений Куйвашев: в Екатеринбурге построят вторую ветку метро

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Развитие транспортной сети Екатеринбурга находится под пристальным вниманием региональных властей. Поддержка федерального центра в строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге дает уверенность в успешной реализации этого проекта. Об этом в своем личном аккаунте в Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Сегодня на пресс-конференции президента России Владимира Путина был затронут крайне важный для Екатеринбурга вопрос — строительство второй ветки метро. Владимир Владимирович отметил, что столица нашей Свердловской области динамично растущий город, которому безусловно, необходимо продолжать развивать транспортную сеть. Вы знаете, что вопрос строительства новой ветки метро всегда был для нас одним из ключевых. Владимир Владимирович справедливо заметил, что реализовать такой масштабный проект без помощи федерального центра практически невозможно. Глава государства сказал, что намерен проработать этот вопрос с нами. Со своей стороны мы также готовы максимально активно продолжить эту работу. Знаю, что жители Екатеринбурга очень давно ждут появления новых станций. Теперь, как мне кажется, у нас появилась уверенность, что второй ветке метро быть", - написал он.

Напомним, что вопрос строительства второй ветки метро в Екатеринбурге был задан главе государства во время пресс-конференции.

Екатерина Исаева