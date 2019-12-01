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Александр Моор поздравил тюменских сотрудников органов безопасности

Губернатор, 12:33 20 декабря 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменские сотрудники ФСБ эффективно решают важные и ответственные государственные задачи, обеспечивая спокойствие, безопасность граждан и социально-политическую стабильность. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.

На торжественном мероприятии, посвященном Дню работника органов государственной безопасности РФ, глава региона отметил их вклад в обеспечение правопорядка на территории региона.

"Вы достойно противостоите организованной преступности, международному терроризму и экстремизму, коррупции, активно боретесь с экономическими преступлениями. Такая работа требует высокой компетентности, бескомпромиссности, решительности и мужества", — подчеркнул губернатор.

Александр Моор поблагодарил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ по Тюменской области за безупречную службу и верность долгу. Он выразил уверенность, что они и дальше будут делать все для надежной защиты региона и всей страны.

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# Александр Моор , праздник

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