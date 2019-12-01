Площадку для ГТО откроют рядом с тюменской школой "Прибой"

| Фото: ЦСП72 во ВКонтакте (архив) | Фото: ЦСП72 во ВКонтакте (архив)

Площадка для выполнения нормативов ГТО откроется на базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а) в Тюмени 25 декабря в 14 часов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Площадка включают в себя зону воркаута, силовые тренажеры и оборудование для выполнения нормативов ГТО. На ней заниматься спортом могут все категории граждан.

Почетными гостями на открытии спортивной площадки станут посол ГТО Тюменской области Наталья Проскурякова, представители департамента спорта и молодежной политики администрации города, ГАУ ТО "ЦСП 72", воспитанники спортивной школы и их родители.

Тюменцев ждут разминка и выполнение нормативов ГТО в тестовом режиме под руководством специалистов центра тестирования.

Присоединиться к празднику могут все желающие.