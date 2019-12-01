Тюменский тренер открыл в Увате секцию карате

| фото из личного архива тренера Юрия Усенока | фото из личного архива тренера Юрия Усенока

Секцию по карате открыл в Уватском физкультурно-оздоровительном комплексе "Иртыш" тренер из Тюмени Юрий Усенок. Он получил персональное приглашение от главы муниципального образования Сергея Путмина.

Выпускник филфака ТюмГУ, аспирантуры Института физкультуры, 37-летний Юрий Усенок долгое время трудился в областной школе карате. Входит в региональную федерацию карате. В Тюмени занимался в основном с малышами, среди них есть призеры первенств России.

| фото из личного архива тренера Юрия Усенока | фото из личного архива тренера Юрия Усенока

"Со 2 декабря работает секция в Увате. За три дня 70 детей записались. Интерес к карате есть, потому что это новый вид спорта для сельских ребят, - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" тренер, - сейчас они поделены на четыре возрастные группы. Самая младшая группы – 6-7 лет, старшая – 12-13 лет. Тренировки проводим ежедневно кроме воскресенья. Две тренировки в день, начинаем с 15 часов 30 минут".

По словам Юрия Усенока, в Увате созданы хорошие условия для работы и жизни. Квартира предоставлена ему по социальному найму, находится в 15 минутах ходьбы от работы. В спорткомплексе есть все необходимое для тренировочного процесса.

"Что касается детей и спортивной инфраструктуры здесь, в Увате, - все это на высшем уровне. Теперь все зависит от меня – создать хорошую команду спортсменов. Конкуренция в селе для каратистов небольшая, поэтому будем стараться выезжать в города Тобольск, Тюмень. Амбиции большие, ребята есть хорошие, главное наладить процесс, формировать сильных каратистов", - резюмировал тренер.

Добавим, всего в 2019 году десять молодых специалистов в сфере образования и спорта получили работу и жилье в Уватском районе.

Анжела Лебедева