Иван Квитка: президент страны заявил о мерах поддержки семей с детьми

| Фото: Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» | Фото: Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Каждому журналисту президент Российской Федерации дал развернутые ответы, в том числе о мерах социальной поддержки семей с детьми. Об этом по итогам пресс-конференции Владимира Путина рассказал депутат Государственной Думы Иван Квитка.

"Президент заявил, что процедура погашения ипотеки за счет материнского капитала будет упрощена. По его словам, в настоящее время получение таких средств нередко создает проблемы для людей", – рассказал депутат.

По словам депутата, сегодня особое внимание государства направлено на поддержку семей с детьми, приняты масштабные меры на федеральном и на региональном уровнях.

"Дума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов семей, где родился третий ребенок или последующие дети. Такие семьи получают дополнительно к материнскому капиталу четыреста пятьдесят тысяч рублей для погашения ипотеки. Тюменская область уже включилась в эту работу и взяла на себя дополнительные социальные обязательства. По инициативе губернатора Александра Моора в бюджете региона предусмотрены средства на увеличение размера регионального материнского капитала до ста тысяч рублей. По сто пятьдесят тысяч рублей будет выплачено семьям, проживающим в области более пяти лет, при рождении первого ребенка", - отметил он.