Птицеводство в Тюменском районе активно развивается

| Фото: "Птицефабрика «Пышминская» | Фото: "Птицефабрика «Пышминская»

Модернизация производственных мощностей продолжается на птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер". Инвестиционной программой предполагается реконструкция перерабатывающего комплекса.

"На данный момент закуплено и ведется монтаж нового оборудования в цех глубокой переработки и разделки птицы. Оно предназначено для упаковки субпродуктов, кулинарных полуфабрикатов, мясной гастрономии, - говорит директор птицефабрики Оксана Величко. - Обеспечение качественной современной упаковкой повышает и конкурентоспособность продукции, и производительность труда. Мало сделать качественный продукт, нужно, чтобы он хорошо выглядел на полках в торговых сетях. На это и направлены наши усилия. Новое оборудование также позволит увеличить сроки годности с дальнейшей возможностью реализации продукции в отдаленные регионы при сохранении качества".

Для птицефабрик Тюменского района последние годы оказались сверхпродуктивными.

"На птицефабрике "Пышминская" проведена реконструкция 4-х птичников для кур-несушек с российско-немецким оборудованием и реконструкция помещения для содержания молодняка. Птицефабрика "Боровская" имени Созонова построила четыре птичника по выращиванию молодняка и 9 птичников для взрослой птицы. На новой производственной площадке "ПРОДО Тюменский бройлер" введено в эксплуатацию шесть птичников. Все это поможет достичь максимальные качественные показатели продукции тюменского птицепрома. О чем свидетельствуют и высокие награды российских и международных выставок", - рассказал заместитель главы Тюменского района Виталий Беспалов.