Горицкий рассказал о статусе регионального инвестиционного проекта

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Проекты потенциальных инвесторов могут получить статус "регионального инвестиционного проекта" - в федеральном законодательстве появился соответствующий механизм. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий.

"Будущие инвесторы, резиденты индустриальных парков или муниципальных индустриальных площадок, которые попадают в реестр региональных инвестиционных проектов, могут получить дополнительные налоговые льготы, - пояснил он. - С учетом имеющихся форм финансовой, имущественной и налоговой поддержки этот механизм может стать дополнительным позитивным инструментом для формирования более комфортного инвестиционного климата в Тюменской области".

Закон Тюменской области "О предоставлении налоговых льгот участникам региональных инвестиционных проектов, реализуемых в Тюменской области", как сообщает пресс-служба областной думы, принят на декабрьском заседании. Он подготовлен в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и с целью поддержки отраслей экономики Тюменской области за счет создания благоприятных условий для роста инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Законом устанавливаются налоговые льготы для организаций – участников региональных инвестиционных проектов, включенных в реестр участников региональных инвестиционных проектов Тюменской области.

По налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации, установлена ставка в размере 10% (базовая ставка – 17%), по налогу на имущество организаций – ставка в размере 0 процентов (базовая ставка – 2,2%) в отношении объектов недвижимого имущества, созданных после 1 января 2020 года.

Также предусматриваются дополнительные требования к региональным инвестиционным проектам. Помимо требований, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, региональный инвестиционный проект должен одновременно предусматривать приобретение основных средств, не бывших ранее в эксплуатации, а также реконструкцию и новое строительство зданий и сооружений.

"Это – своего рода приглашение будущим инвесторам участвовать в социально-экономическом развитии Тюменской области", - считает Дмитрий Горицкий.