Новую технику приобрели коммунальщики Уватского района

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Новые экскаваторы приобрели в Демьянское и Туртасское коммунальные предприятия за счет средств регионального бюджета. На покупку двух единиц техники было освоено 13 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Техника оснащена спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Имеет навесное оборудование: гидромолот, шнекобур, гидробур, траншейный, фронтальный и экскаваторный ковши.

"Техника будет использоваться на аварийно-восстановительных работах на сетях тепло- и- водоснабжения и водоотведения. Раньше при коммунальных авариях приходилось использовать несколько единиц техники или нанимать нужную у сторонних организаций. Сейчас, имея современные экскаваторы, специалисты самостоятельно смогут оперативно решать возникшие проблемы", – сообщил руководитель дирекции по управлению муниципальным хозяйством Вячеслав Амышев.

Директор также добавил, что преимущество техники в том, что она способна преодолевать большие расстояния. Это важно, потому что коммунальные предприятия обслуживают несколько населенных пунктов, отдаленных друг от друга. Например, Туртасское обслуживает сети в дер. Уки и с. Горнослинкино, а это примерно 20-40 км от местонахождения самого предприятия.