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Тюменские лыжники отправятся на Тур де Ски 2020

Спорт, 12:56 24 декабря 2019

krsk2019.ru Иван Якимушкин, архив. | Фото: krsk2019.ru

Тюменские спортсмены Глеб Ретивых, Денис Спицов и Иван Якимушкин выступят в составе национальной мужской сборной на Тур де Ски 2020, сообщает Федерация лыжных гонок России. Также регион в команде представит югорчанин Сергей Устюгов.

Соревнования пройдут с 28 декабря 2019 по 5 января 2020 года в Швейцарском Ленцерхайде и итальянских Тоблахе и Валь ди Фиемме. Лыжников ждут масс-старты, индивидуальные спринты свободным и классическим стилями, индивидуальная гонка, персьют.

Мужскую сборную также представят Александр Большунов, выступающий за Архангельская область, Андрей Ларьков из Татарстана, Артем Мальцев (Нижегородская область/Республика Мордовия) и Андрей Мельниченко из Красноярского края.

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# Глеб Ретивых , Денис Спицов , Иван Якимушкин , лыжные гонки , Тур де Ски , ФЛГР

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