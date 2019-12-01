Тюменские лыжники отправятся на Тур де Ски 2020

Иван Якимушкин, архив. | Фото: krsk2019.ru Иван Якимушкин, архив. | Фото: krsk2019.ru

Тюменские спортсмены Глеб Ретивых, Денис Спицов и Иван Якимушкин выступят в составе национальной мужской сборной на Тур де Ски 2020, сообщает Федерация лыжных гонок России. Также регион в команде представит югорчанин Сергей Устюгов.

Соревнования пройдут с 28 декабря 2019 по 5 января 2020 года в Швейцарском Ленцерхайде и итальянских Тоблахе и Валь ди Фиемме. Лыжников ждут масс-старты, индивидуальные спринты свободным и классическим стилями, индивидуальная гонка, персьют.

Мужскую сборную также представят Александр Большунов, выступающий за Архангельская область, Андрей Ларьков из Татарстана, Артем Мальцев (Нижегородская область/Республика Мордовия) и Андрей Мельниченко из Красноярского края.