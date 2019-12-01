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Сто восемьдесят дольщиков Тюмени получили долгожданное жилье

Происшествия, 13:29 24 декабря 2019

архив прокуратуры Тюменской области | Фото: архив прокуратуры Тюменской области

Многоквартирный дом по адресу: ул. 50 лет Октября в Тюмени введен в эксплуатацию в конце декабря 2019 года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Прокуратура совместно с правительством региона около года контролировала ситуацию с жилым домом. Строительство было начато компанией "Тюменьэнергострой" в 2017 году. Первоначально ввод в эксплуатацию планировался в четвертом квартале 2018 года, передача квартир в июне 2019 года. Впоследствии срок ввода в эксплуатацию застройщиком был перенесен на четвертый квартал 2019 года.

Организация неоднократно заслушивалась на заседаниях рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья в прокуратуре, выносились представления об устранении нарушений закона.

Благодаря принятым мерам в декабре многоквартирный дом введен в эксплуатацию, защищены права 180 дольщиков.

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# дольщики , многоквартирное жилье

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