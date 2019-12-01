Анита Цой празднует Новый год по-корейски и по-русски, рассказала звезда в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Российская певица Анита Цой рассказала, как празднует Новый год, во время своего последнего визита на фестиваль корейской культуры Hanadae в Тюмени.

По словам поп-дивы, ключевую роль в праздниках России и Кореи являются традиции. По российским традициям Анита Цой ждет полночь, слушает бой курантов, речь президента, застолье сопровождается оливье, шампанским, мандаринами.

На корейский Новый год обязательно накрываются столы старшим. И это один из праздников, когда в семье звучат корейские песни.

"Новый год - это очень хороший праздник, когда все друг другу дарят подарки. В Корее нет Санта-Клауса или Деда Мороза, но в России он есть. И мне очень хочется, чтобы взрослые продолжали верить в чудо. И продолжали творить его", - дополнила Анита Цой.

Российская звезда поздравила жителей Тюмени с наступающим Новым годом в видеопоздравлении.

Ирина Ромашкина