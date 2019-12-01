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Тюменские биатлонисты поборются за награды январских этапов Кубка мира

Спорт, 12:54 26 декабря 2019

biathlonrus.com | Фото: biathlonrus.com

Трое тюменских биатлонистов примут участие в январских этапах кубка мира по биатлону, сообщает Союз биатлонистов России.

В состав мужской команды вошли Александр Логинов и Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

В состав женской команды вошла тюменка Ирина Старых, а также Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Кристина Резцова

Также утверждены составы для участия в январских этапах Кубка IBU. В мужскую команду вошли Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин. В женскую - Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина. Еще три спортсмена в мужской резервной сборной и два в женской будут названы по окончании "Ижевской винтовки".

Правлением СБР также утверждена кандидатура заслуженного тренера России Валерия Польховского на должность вице-президента СБР по организации деятельности сборных команд.

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# Александр Логинов , биатлон , Евгений Гараничев , Ирина Старых

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