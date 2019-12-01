"Тюменнефтегаз" добыл двухмиллионную тонну нефти на "Русском" месторождении

rosneft.ru rosneft.ru

Компания "Тюменнефтегаз", входящая в нефтедобывающий комплекс НК "Роснефть", с начала разработки месторождения Русское добыла 2 млн тонн нефти.

Увеличить добычу на месторождении, сообщает управление информационной политики компании, удалось за счет успешной реализации программы горизонтального бурения многозабойных скважин и скважин по технологии "FishBone".

Месторождение Русское, открытое в 1968 году в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, по величине запасов нефти классифицируется как уникальное. Геологические запасы нефти составляют около 1,4 млрд тонн, извлекаемые запасы - более 440 млн тонн.

В рамках программы полномасштабного разбуривания Русского месторождения, нефтяники планируют построить 972 эксплуатационных скважины. На текущий момент завершено бурение 267 эксплуатационных скважин, в том числе 46 многозабойных, из них 9 по технологии "FishBone". Суммарная проходка составила более 630 тыс. метров горной породы.

Бурение на месторождении выполняется преимущественно российским оборудованием с применением современных технологий. Нефть, добываемая на месторождении, обладает высокими товарными свойствами: низкопарафинистая и малосернистая (0,32% - лучше, чем у нефти сорта Brent), способна улучшать качество высокосернистой нефти при смешивании. Несмотря на то, что нефть месторождения Русское имеет высокую плотность и вязкость, она не замерзает даже при температуре -26.

В настоящий момент на месторождении ведется строительство центрального пункта сбора нефти с резервуарным парком общим объемом 80 тыс. куб. м. Завершено строительство объектов первого и второго пускового комплекса на приемо-сдаточном пункте "Заполярное" и строительство трубопровода протяженностью 65 км, для осуществления сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов.