Победителей первенства города по плаванию определили в Тюмени

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации города | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации города

Более 400 спортсменов в семи возрастных группах участвовали в открытом городском чемпионате и первенстве Тюмени по плаванию, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

В Тюмени собрались участники из Екатеринбурга, Губкинского, Нового Уренгоя, Ноябрьяска, Яр-Сале и с. Викулово.

В группе девочек 10 лет и младше первое место завоевала воспитанница тюменской ДЮСШ № 1 Светлана Христова. В возрастной категории 11-12 лет среди девочек победа у тюменки Дарьи Майсюк. В группе 13-14 лет победила тюменская спортсменка Александра Шуракова. Среди девочек 15-16 лет первое место у Анастасии Вагиной из ДЮСШ № 1, среди женщин 17 лет и старше победила тюменка Ангелина Шелест.

Среди мальчиков 10 лет и младше все три призовых места остались за спортсменами из Губкинского Марселем Садыковым, Александром Долгополовым и Данилом Завгородским.

В группе мальчиков 11-12 лет победил тюменец Илья Маркин, в категории 13-14 лет перое место взял екатеринбуржец Матвей Паликов. Среди спортсменов 15-16 лет победил тюменец Максим Семенов. Среди мальчиков 17-18 лет первое место взял Матвей Белов. Среди мужчин 19 лет и старше лучшим стал Александр Косаров из Тюмени.

Победители соревнований награждены медалями и дипломами.