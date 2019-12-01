Тюменцы стали бронзовыми призерами республиканских соревнований по пожарно-прикладному спорту

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Команда Тюменской области стала призером республиканских соревнований по пожарно-прикладному спорту в Ижевске, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

Турнир был посвящен памяти мастера спорта России Романа Масленникова. В нем участвовали спортсмены из Тюменской, Свердловской и Кировской областей, Республики Татарстан, Пермского края, города Березники, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.

Участники преодолевали полосу препятствий и поднимались по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Победителями общекомандного зачета стала команда из Кировской области. Второе место у представителей Республики Башкортостан. Третье место у команды Тюменской области.

В личном зачете отличились воспитанники Тюменского регионального отделения ВДПО. В дисциплине штурмовая лестница первое место заняли Алена Осинцева и Антон Письмак. В дисциплине 100-метровая полоса с препятствиями второе место у Нелли Иксановой, третье место завоевали Алена Осинцева и Алина Москалева.