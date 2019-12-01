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Банк России предупреждает тюменцев и тоболяков о рисках вложений в КПК "Югра"

Экономика, 18:56 26 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О рисках вложений в кредитный потребительский кооператив "Югра" предупреждает Банк России жителей Сургута, Нефтеюганска, Тюмени и Тобольска.

17 июля 2019 года Банк России выдал предписание о запрете на привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов КПК "Югра" (ИНН 8602285809). Кооператив также исключен из членов саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов "Кооперативные финансы" в связи с систематическим нарушением установленных требований.

Согласно законодательству, кредитные кооперативы, не являющиеся членами саморегулируемой организации, не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива и принимать в КПК новых пайщиков.

Офисы кооператива расположены в Сургуте, Тюмени, Тобольске, Нефтеюганске. Напомним, что государственная система страхования вкладов в банках РФ на сбережения членов кредитного кооператива не распространяется, и государство не несет ответственности по обязательствам КПК, сообщают в отделении по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.

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# Банк России , кооперативы , кредиты , финансы

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