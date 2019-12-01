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Александр Моор рассказал землякам о герое-пограничнике

Губернатор, 16:05 26 декабря 2019

Фото с личной страницы Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор продолжает знакомить жителей региона с выдающимися земляками. В своих официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники глава региона написал о капитане запаса пограничных войск, ветеране боевых действий в Афганистане Ильгизе Шарипове.

"Более 20 лет он ведет активную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи, многие выпускники школ после встречи с ним выбрали для себя профессию военного. У Ильгиза Карибулловича множество наград: ордена "Красного знамени" и "Красной Звезды", медаль "За отвагу" и другие. Недавно к ним добавилась медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени". Ильгиз Шарипов - настоящий патриот, выдающийся человек, заслуживающий большого уважения. Горжусь, что такие люди - мои земляки", - подчеркнул Александр Моор.

Фото с личной страницы Александра Моора в соцсети

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# Александр Моор , ветераны , пограничные войска , соцсети

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