Александр Моор рассказал землякам о герое-пограничнике

Фото с личной страницы Александра Моора в соцсети Фото с личной страницы Александра Моора в соцсети

Губернатор Тюменской области Александр Моор продолжает знакомить жителей региона с выдающимися земляками. В своих официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники глава региона написал о капитане запаса пограничных войск, ветеране боевых действий в Афганистане Ильгизе Шарипове.

"Более 20 лет он ведет активную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи, многие выпускники школ после встречи с ним выбрали для себя профессию военного. У Ильгиза Карибулловича множество наград: ордена "Красного знамени" и "Красной Звезды", медаль "За отвагу" и другие. Недавно к ним добавилась медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени". Ильгиз Шарипов - настоящий патриот, выдающийся человек, заслуживающий большого уважения. Горжусь, что такие люди - мои земляки", - подчеркнул Александр Моор.