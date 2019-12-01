Китайский рынок станет доступнее для тюменских предпринимателей

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Для тюменских предпринимателей открываются новые возможности выйти на рынок Китая. Об этом на брифинге в Тюменской областной думе заявил депутат, вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Эдуард Омаров.

"Во время деловой поездки в Китай нашей общественной организацией малого и среднего предпринимательства было подписано соглашение о сотрудничестве с Гуандунской торговой палатой и Союзом предпринимателей провинции Гуандун, Гонконга и Макао, - пояснил он. – Соглашение открывает для тюменских предпринимателей новые возможности – проведение совместных выставок, форумов, а главное – возможность выйти на рынок Китайской Народной Республики".

В состав российской делегации "ОПОРА РОССИИ", которая приняла участие в Международном форуме "Азиатско–Тихоокеанского экономического сотрудничество" (АТЭС), входило 40 человек, и 6 из них – тюменские предприниматели.

"В рамках форума обсуждили актуальные темы, - сообщил Эдуард Омаров. – Такие как вызовы современности, глобализация, кооперация, современные тенденции бизнес-образования".

В Китае, по его словам, работает 40 млн предпринимателей. 80% населения заняты в малом бизнесе, их доля ВВП – 51%.

"Можно сделать вывод, что во многих странах экономику развивает малый бизнес, - сказал Эдуард Омаров. – Поэтому, усилия необходимо прикладывать к развитию малого бизнеса. Мы узнали очень много важного и интересного, чем непременно поделимся с бизнес-сообществами Тюменской области и Российской Федерации в целом".

Борис Олейник