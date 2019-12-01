Эксперты рассказали о цене на топливо в России в 2020 году

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В наступающем 2020 году цены на бензин будут стабильны, а их рост не превысит уровня инфляции. Такой прогноз делают эксперты Центра исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ).

Цены на бензин и дизельное топливо в 2019 году росли самыми медленными темпами за последние 11 лет и не превысили уровень инфляции.

По данным Росстата, стоимость литра бензина в среднем по России на 23 декабря увеличилась за неделю на 2 копейки - до 44,68 руб. Цена литра бензина марки Аи-92 и Аи-95 выросла на 2 копейки - до 42,24 и 45,76 руб. соответственно. Дизельное топливо подорожало на 4 копейки - до 47,72 руб.

В Тюмени средняя стоимость бензина выше среднего - 45,16, рублей (3 место в УФО), в том числе Аи-92 - 41,51 руб; Аи-95 - 45,21 руб; Аи-98 - 51,08 руб; дизельное топливо - 49,17 руб.

Самая дорогая цена за литр бензина - в Южном федеральном округе - 46,36 руб. за литр. Самый недорогой бензин - в Сибирском федеральном округе - 42,87 руб. за литр. В Уральском федеральном округе дороже всего заправляются в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (47,54 руб. за литр), дешевле всего бензин - в Кургане - 42,66 руб. за литр.