Наталья Шевчик назначена советником губернатора Тюменской области по стратегическим вопросам

Наталья Шевчик на форуме "Подростки, родители и Rock`n`Roll" | Фото: департамента образования и науки Тюменской области Наталья Шевчик на форуме "Подростки, родители и Rock`n`Roll" | Фото: департамента образования и науки Тюменской области

Наталья Шевчик покинула пост первого заместителя губернатора Тюменской области. С 31 декабря она станет советником главы региона по стратегическим вопросам. Об этом на заседании президиума регионального правительства 27 декабря сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"О своем желании оставить должность первого заместителя губернатора Наталья Александровна сообщила с первого дня моей работы. Учитывая огромнейший опыт управления не только в социальной сфере, но и в целом, мы договорились, что избавим ее от решения текущих вопросов и сконцентрируем только на стратегических задачах", - подчеркнул он.

Наталья Шевчик в должности советника губернатора по стратегическим вопросам будет курировать развитие Медицинского города, Западно-Сибирского научно-образовательного центра, в частности, сотрудничество со "Сколково". "Помимо этого она продолжит курировать такие важные проекты, как "Ключ к жизни", "Университетская клиника", празднование Дня Победы", - сказал губернатор.

На итоговом заседании регионального правительства Александр Моор вручил Наталье Шевчик знак отличия за заслуги перед Тюменской областью.

Свое решение оставить работу в региональном правительстве Наталья Шевчик объяснила желанием больше времени уделять своей семье и детям.