Самозанятые россияне смогут участвовать в закупках госкорпораций наравне с бизнесом

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Закон, позволяющий самозанятым гражданам участвовать в закупках госкорпораций и некоторых других юрлиц на тех же условиях, которые есть у малого и среднего бизнеса, подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщают РИА Новости.

Закон распространяет на самозанятых граждан преференции, которые есть у малого и среднего бизнеса при участии в закупках госкомпаний - обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.

Напомним, с 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Этот тариф включает в себя страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, но не предполагает отчислений в пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тыс. рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями.

С 1 января 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых вводится также в Тюменской области, Санкт-Петербурге, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан.