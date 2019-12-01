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Гилевская роща станет одной из главных новогодних площадок Тюмени

Общество, 15:49 31 декабря 2019

www.ya-roditel.ru | Фото: www.ya-roditel.ru

Массовая игра в снежки, поцелуйные игры и путешествие в Антарктиду – развлекательные мероприятия в Гилевской роще будут проводится в каждый день каникул.

Если в 2019 году общегородские развлекательные мероприятия на открытом воздухе проходили в экопарке Затюменском, то в новом году главной лесной площадкой выбрана Гилевская роща.

2 января жители Тюмени соберутся на массовую игру в снежки, 3 января станет Днем свиданий и поцелуйных игр, 4 января – Днем пингвина с викториной на тему Антарктиды. 5 января по тропинкам рощи пробегут Снегурочки, а 6 числа в конкурсе красоты "Страшная сила" посоревнуются Бабки-ежки. В заключительный день, 7 января, гости окунутся в атмосферу рождественских сказок, сообщает "Тюменская область сегодня". Все мероприятия начинаются в 12 часов. Вход свободный.

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