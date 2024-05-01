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Главный тренер тюменского "Рубина" перешел на работу в клуб КХЛ

Спорт, 12:25 13 мая 2024

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Главный тренер тюменского хоккейного клуба "Рубин" Денис Ячменёв переходит на работу в клуб Континентальной хоккейной лиги "Ак Барс" по приглашению нового наставника этого коллектива Анвара Гатиятулина.

Он дал большое интервью и рассказал о контракте Дениса Ячменёва, который будет отвечать за нападающих.

"Мы с ним встречаемся каждый год и общаемся в течении сезона. Мне нравится его подход к работе. Здесь у нас много общего", - прокомментировал Анвар Гатиятулин.

"Рубин" ждет нового официального назначения.

Евгения Тенегина

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# ХК Рубин , хоккей

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