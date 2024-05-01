Тюменские футболисты в Саратове уступили местному "Соколу"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Со счётом 1:2 футболисты "Тюмени" уступили на выездном матче МЕЛБЕТ-Первой лиги в Саратове местному "Соколу". Тюменцы нанесли значительно больше ударов по воротам соперников, но всё же уступили.

Обе команды создали множество голевых моментов. Только в первом тайме у сибиряков могли забить Руслан Байтуков, Илья Порохов и Александр Коротаев. Но реализовали всего один свой момент –на 32-й минуте точен оказался Порохов.

Хозяева же забили дважды. В дебюте встречи мяч влетел от штанги в сетку после удара Артёма Максименко, а на 38-й минуте пенальти реализовал Дмитрий Сасин. Причём бил с 11-метровой отметки он дважды.

У "Тюмени" осталось 42 очка, она теперь на десятом месте. Лучшее трио составляют "Химки" (60 очков), махачкалинское "Динамо" (58) и "Акрон" из Тольятти (56).

Теперь тюменцам предстоит провести два домашних матча. 16 мая они встретятся с командой "СКА-Хабаровск", а 20 мая – с "КАМАЗом" из Набережных Челнов.