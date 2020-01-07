Тюменским потребительским кооперативам возместят часть затрат на приобретение сельскохозтехники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потребительским кооперативам Тюменской области в 2020 году будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки продукции.

Это, как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, определено постановлением регионального правительства, принятого для реализации рекомендаций "круглого стола" "Развитие малых форм хозяйствования - резерв социально-экономического развития сельских территорий".

В Тюменской области, отмечено в сообщении, создана и успешно функционирует ориентированная на обслуживание малых форм хозяйствования система потребительской кооперации.

По данным сводного годового бухгалтерского отчета сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на 1 января 2019 года в Тюменской области действовало 104 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из которых 22 кредитных кооператива первого (районного) уровня и один областной кооператив - ОСКПК "ТЮМЕНЬ". Членами-пайщиками являются более 22,8 тыс. хозяйств населения и субъектов малого предпринимательства. Выручка сельскохозяйственных потребительских кооперативов составила 1 486,8 млн. рублей, средний показатель на 1 действующий кооператив превышает 18,1 млн. рублей. Услугами кооперативов охвачено 72% сельских территорий области.

Сельскохозяйственными потребительскими кооперативами заготавливается молоко от малых форм хозяйствования, мясо всех видов, картофель и овощи, оказываются услуги по заготовке сена, дров, ветеринарные услуги и другие виды услуг.

Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов осуществляется в рамках подпрограммы "Развитие малых форм хозяйствования Тюменской области" на 2019-2025 годы государственной программы Тюменской области "Развитие агропромышленного комплекса" на 2013-2025 годы.

Ежегодный объем субсидирования поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации составляет около 200 млн. рублей.