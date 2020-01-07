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Александр Моор поздравил тюменцев с Рождеством

Общество, 13:50 07 января 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Рождеством в своих соцсетях 7 января.

Глава региона опубликовал поздравительное обращение к жителям Тюменской области.

"Дорогие тюменцы, поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник создает особую атмосферу добра и счастья, дарит теплые чувства и отличное настроение. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, мир и согласие. С праздником!" - отмечается в поздравлении.

Напомним, Русская православная церковь отмечает второй по значимости после Светлой Пасхи праздник - Рождество Христово.

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# Александр Моор , рождество

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