Александр Моор поздравил тюменцев с Рождеством

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Рождеством в своих соцсетях 7 января.

Глава региона опубликовал поздравительное обращение к жителям Тюменской области.

"Дорогие тюменцы, поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник создает особую атмосферу добра и счастья, дарит теплые чувства и отличное настроение. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, мир и согласие. С праздником!" - отмечается в поздравлении.

Напомним, Русская православная церковь отмечает второй по значимости после Светлой Пасхи праздник - Рождество Христово.