Александр Моор поздравил тюменцев с Рождеством
| Фото: admtyumen.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Рождеством в своих соцсетях 7 января.
Глава региона опубликовал поздравительное обращение к жителям Тюменской области.
"Дорогие тюменцы, поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот светлый праздник создает особую атмосферу добра и счастья, дарит теплые чувства и отличное настроение. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, мир и согласие. С праздником!" - отмечается в поздравлении.
Напомним, Русская православная церковь отмечает второй по значимости после Светлой Пасхи праздник - Рождество Христово.