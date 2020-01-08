В России утвердили правила маркировки ряда товаров

| Фото: официальная страница Правительства России во ВКонтакте | Фото: официальная страница Правительства России во ВКонтакте

Правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции, а также особенности внедрения системы мониторинга в отношении данных товаров утвердили в правительстве РФ. Соответствующие постановления опубликованы на сайте кабмина.

Нововведения необходимы для внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. К примеру, участники оборота парфюмерной продукции будут обязаны наносить на нее средства идентификации и передавать сведения о ее вводе в оборот, обороте и выводе из оборота в информационную систему мониторинга.

Кроме того, правительство утвердило правила доступа к информации системы мониторинга, перечень сведений, которые в обязательном порядке должны в ней содержаться, а также перечень общедоступной информации.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 июля - обуви, сообщают РИА Новости.