Тюменцам покажут марийские игры на празднике "Шорыкйол"

| Фото: ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

С народными марийскими играми ознакомят тюменцев на обрядовом празднике "Шорыкйол" ("Овечья нога"), который начнется в клубном зале ДНК "Строитель" 11 января в 15 часов, сообщают организаторы.

Гостей ждут рассказ о традициях проведения марийского праздника, сценка, выход ряженых, обрядовое действо, национальное обрядовое угощение, праздничные марийские игры, песни и танцы.

Шорыкйол (Овечья нога) отмечается в период зимнего солнцестояния (с 22 декабря). Православные марийцы празднуют его в одно время с христианским Рождеством (7 января).

Как рассказали в ДНК "Строитель", люди связывали с этим праздником благополучие хозяйства и семьи, перемены в жизни. В этот день девушки ходили по домам, обязательно заходили в овчарни и дергали овец за ноги. Этот ритуал должен был обеспечить плодородие и благополучие в доме. Непременно в доме звучали песни, проводились обрядовые действия и угощались национальными блюдами.

Вход свободный. На праздник приглашают всех желающих.