  • 10 января 202010.01.2020пятница
  • USD61,2340
    EUR68,0555
  • В Тюмени -6..-8 С 5 м/с ветер южный

Тюменцам покажут марийские игры на празднике "Шорыкйол"

Общество, 08:14 10 января 2020

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

С народными марийскими играми ознакомят тюменцев на обрядовом празднике "Шорыкйол" ("Овечья нога"), который начнется в клубном зале ДНК "Строитель" 11 января в 15 часов, сообщают организаторы.

Гостей ждут рассказ о традициях проведения марийского праздника, сценка, выход ряженых, обрядовое действо, национальное обрядовое угощение, праздничные марийские игры, песни и танцы.

Шорыкйол (Овечья нога) отмечается в период зимнего солнцестояния (с 22 декабря). Православные марийцы празднуют его в одно время с христианским Рождеством (7 января).

Как рассказали в ДНК "Строитель", люди связывали с этим праздником благополучие хозяйства и семьи, перемены в жизни. В этот день девушки ходили по домам, обязательно заходили в овчарни и дергали овец за ноги. Этот ритуал должен был обеспечить плодородие и благополучие в доме. Непременно в доме звучали песни, проводились обрядовые действия и угощались национальными блюдами.

Вход свободный. На праздник приглашают всех желающих.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДНК , национальности , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:36 10.01.2020Открыта регистрация на участие в IX Социологической школе ВЦИОМ
08:25 10.01.2020Классику в необычной аранжировке услышат гости "Цветного концерта" в Тюменской филармонии
08:14 10.01.2020Тюменцам покажут марийские игры на празднике "Шорыкйол"
07:30 10.01.202010 января в Тюмени возможен небольшой снег