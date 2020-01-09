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Правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации до 2022 года

Политика, 16:25 09 января 2020

официальная страница Правительства России во ВКонтакте | Фото: официальная страница Правительства России во ВКонтакте

Правительство Российской Федерации утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации имущества на 2020-2022 годы. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Предусматривается приватизация в 2020–2022 годах находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной 1 тыс. объектов другого имущества государственной казны, говорится в документе.

На основании отдельных решений президента и правительства России в ближайшие три года будут приватизированы пакеты акций крупнейших компаний, которые занимают лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 25 декабря 2019 года.

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