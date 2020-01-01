Подозреваемого в мошенничестве тобольские оперативники задержали в Москве

Подозреваемого в мошенничестве, обманувшего в 2007 году жителя Тобольска на 350 тыс. рублей, нашли в Москве. Сыщики уголовного розыска задержали злоумышленника и доставили его в Тобольск, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В 2007 году к правоохранителям Тобольска обратился мужчина. Он рассказал, что решил приобрести во Владивостоке автомобили иностранного производства.

Для этого он нашел посредника и договорился с ним о покупке. Потерпевший взял кредит на 350 тыс. рублей и еще отдал накопленные 160 тыс. посреднику, чтобы тот приобрел два легковых и один грузовой автомобиль.

Но в назначенную дату посредник машины не привез. Тогда потерпевший с другом отправились во Владивосток, нашли посредника и потребовали вернуть деньги. Злоумышленник передал им уже купленный автомобиль и остался должен еще 350 тыс. рублей. Но деньги он так и не вернул и позже скрылся.

В начале января 2020 года сотрудникам тобольской полиции от коллег из Москвы поступила информация, что предполагаемый фигурант находится в столице.

Задержанный свою вину признал, в отношении него возобновлено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".