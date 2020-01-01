Крупный имущественный комплекс со скидкой можно купить в Тюмени

| Фото: департамент имущественных отношений | Фото: департамент имущественных отношений

Нежилые строения на ул. Одесской выставлены на продажу посредством публичного предложения (с понижением первоначальной цены). Общая площадь основного здания административного типа – более 1,5 тыс. кв. метров, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

В лот включены также одноэтажный гараж, склад-арочник и недостроенное здание площадью почти 1,3 тыс. кв. метров и земельный участок 1,3 га.

Здания расположены в инвестиционно привлекательном районе Тюмени: рядом хорошая транспортная развязка, а до центра чуть более двух км.

Один из возможных вариантов использования этого комплекса – создание на его базе ресурсного центра по профессиональному обучению водителей, механиков, парикмахеров и охранников. Предварительные расчеты по этому проекту здесь. Площадка отлично подходит и для размещения других видов бизнеса – в зависимости от конкретных задач инвестора.

Заявки принимают по 22 января включительно на федеральной электронной торговой площадке utp.sberbank-ast.ru. Продажа посредством публичного предложения состоится 30 января.

Цена первоначального предложения – 61,7 млн рублей. После старта продажи идет последовательное понижение начальной цены лота через определенные временные промежутки до 50 % от начальной стоимости. Величина снижения цены составляет 10 % от начальной стоимости. После подачи первого ценового предложения начинаются торги на повышение (шаг – 3 млн рублей).

Минимальная цена, по которой может быть продано имущество – 30,85 млн рублей.

Подробная информация размещена на admtyumen.ru, torgi.gov.ru, utp.sberbank-ast.ru. Также консультацию по этому объекту можно получить по телефону департамента (3452) 69-01-78.