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В Тобольске за призы мини-футбольного турнира боролись одиннадцать команд

Спорт, 16:26 13 января 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

11 команд приняли участие в IV турнире по мини-футболу среди мальчиков 2010-2011 г.р. памяти Анатолия Зуева в Тобольске, сообщает городская администрация.

На паркете СК "Тобол" соперничали юные футболисты из Новоаганска, Нижневартовска, Тобольска, Сургута, Радужного, Нефтеюганска и Вагайского района.

Победу в соревнованиях одержала местная команда "Лидер-1" Тобольск. Второе место у их земляков из "Тобола-2010", замкнула тройку призеров команда "Темп" из Новоаганска.

Лучшим вратарем соревнований признали Камиля Зарипова из команды "Тобол-2010", его одноклубник Павел Зольников стал лучшим защитником. Лучшим нападающим турнира признан Мухамад Рахимов из команды "Темп", а Кирилл Быков из Вагайского района стал лучшим бомбардиром.

Лучшим игроком соревнований оказался тоболяк Дмитрий Веснин из команды "Лидер-1", а его одноклубник Андрей Веснин получил приз зрительских симпатий.

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# мини-футбол , Тобольск

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