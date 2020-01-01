Медики спасли тюменца с остановкой сердца

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

79-летнего мужчину, которому стало плохо в кинотеатре, спасли врачи скорой помощи, сообщает Станция скорой медицинской помощи.

Медики диагностировали у пациента клиническую смерть: пульс на крупных сосудах не определялся, дыхание отсутствовало. Окружающие не проводили сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой.

Врачи скорой помощи отмечают, что реанимация в первую минуту после остановки сердца дает большие шансы на выживание — 85 % (на пятой минуте — всего 20 %). Пока проводится непрямой массаж сердца, все жизненно важные функции организма искусственно поддерживаются, мозг не погибает. Необратимые процессы в головном мозге наступают через пять минут, если ничего не предпринимать для спасения.

За жизнь мужчины боролись две бригады – фельдшерская и врачебная, реанимация длилась 24 минуты. Пациента доставили в областную клиническую больницу № 2, сейчас он получает стационарное лечение в полном объеме.

Всего за минувшие выходные 11 и 12 января врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 403 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 552 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 635 пациентов.

Бригады скорой спасли 73 тюменца, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 20 пациентам в состоянии комы, шока, 29 — с острым коронарным синдромом, 24 — с нарушением мозгового кровообращения.