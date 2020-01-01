Лучших дзюдоистов назвали в Нижнетавдинском районе

| Фото: ntavda.admtyumen.ru | Фото: ntavda.admtyumen.ru

29 дзюдоистов 2005–2007 годов рождения в 11 весовых категориях приняли участие в первенстве Нижнетавдинской ДЮСШ 11 января. В весовой категории до 57 кг обладательницей золотой медали стала Анжела Давлетшина, сообщает администрация Нижнетавдинского района.

Борьба в весовой категории до 63 кг принесла победу Ксении Долгих. Ее соперница Эмма Шейман стала серебряным призером первенства.

Юноши боролись в восьми весовых категориях. В категории до 38 кг лучшим стал Артем Сайдуллин, второе место завоевал Максим Мымрик.

В категории более 66 кг победу завоевал Евгений Налимов. Серебряную медаль - Игорь Бабиков.