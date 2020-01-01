Лучших шахматистов выявили в Викулово

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

42 шахматиста сразились в турнире по шахматам памяти Н. М. Незамятина, который состоялся на базе спортшколы "Спринт" в с. Викулово, сообщает администрация муниципалитета.

Первое место среди мужчин занял Сергей Мохорев, среди ветеранов - Анатолий Байдин. Среди женщин лучшей стала Ольга Гилева. В турнире среди юношей лучшим стал Станислав Франк, среди девушек - Кристина Лотова.

Председатель Тюменской областной шахматной федерации Геннадий Шантуров наградил дипломами Фонда президентских грантов и Тюменской областной шахматной федерации многодетные семьи Пучининых (Балаганы), Деревенко (Викулово), Петуховых и Покатовых (Каргалы).

Дипломы за успешное участие в областной детской выставке шахматного творчества получили Анастасия Сергеева, Полина Сергеева и Кристина Лихачева.

За активное участие в реализации президентского гранта "Шахматы в сельские школы и многодетные семьи" награждены Сергей Черкащенко, Андрей Лотов, Сергей Роот.