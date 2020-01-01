Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием

| Фото: static.kremlin.ru | Фото: static.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию с ежегодным посланием 15 января, сообщается на официальном сайте Кремля.

Послание будет оглашено в 12 часов по московскому времени в присутствии около 1 тыс. 300 человек. Традиционно на мероприятие приглашаются члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.

Освещать мероприятие аккредитовались около 900 российских и зарубежных журналистов.

Напомним, что в Тюменской области будут работать площадки, на которых организуют трансляцию выступления президента. По завершению оглашения послания члены регионального штаба ОНФ, представители органов исполнительной власти и молодежь обсудят основные тезисы.

Так, дискуссионные площадки будут открыты в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева, в мультицентрах "Моя территория" в Тюмени, Тобольске и Ишиме, в студенческом центре Тюменской области.