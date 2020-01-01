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Школьники Заводоуковска осваивают азы финансовой грамотности

Экономика, 16:27 16 января 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Бизнес день прошел в Комсомольской школе в рамках реализации модуля "Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности", сообщает комитет образования администрация Заводоуковского городского округа.

"Бизнес день проходил через знакомство с деятельностью предпринимателя Баженовой Юлии, основателя фитнес-класса "Elixir", владельца кофейни "Yourtime". Юлия рассказала учащимся и родителям о том, как пришла к ней идея открыть бизнес, что для этого было сделано. Предприниматель дала практические советы, как начать двигаться к своей бизнес-цели уже сейчас, с чего начать, как "раскрутить" бизнес с нуля", - рассказали организаторы.

Учащиеся и родители делились впечатлениями о полученных знаниях на мастер-классе по бизнес-проектированию "Я хочу открыть свое дело!". После обсуждения бизнес-идей, отбора наиболее интересных и жизнеспособных проектов начинающие предприниматели попробовали силы в составлении бизнес-плана.

В завершении мероприятия состоялась финансовая игра "Монополия". Учащиеся проверили свои предпринимательские навыки на деле, сделали выводы о том, что быть предпринимателем – это не так уж и легко, но очень интересно и прибыльно, если правильно организовать свое дело.

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# урок , финансы , школьники

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