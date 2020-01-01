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Тюменцев приглашают на бесплатные тренировки по керлингу

Спорт, 17:23 18 января 2020

Федерация кёрлинга Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Федерация кёрлинга Тюменской области во ВКонтакте

Тюменцев приглашают на тренировки по керлингу . Занятия проводятся бесплатно на средства Фонда президентских грантов и конкурса "Моя идея".

Участниками могут быть и взрослые, и дети. Главное – сформировать команду из четырех человек, а потому организаторы зовут приходить на тренировки всей семьей, сообщает "Тюменская область сегодня".

Желающим присоединиться следует заполнить анкету и указать весь состав команды. Как сообщают организаторы, встречи продолжатся до мая 2020 года.

Занятия проводят на четвертом этаже ТРЦ "Колумб". Более подробную информацию можно получить в группе социального проекта во ВКонтакте.

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