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Александр Моор: Тюменская область - кузница управленческих кадров

Губернатор, 00:55 22 января 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменская область подтвердила статус кузницы управленческих кадров. Об этом написал губернатор Александр Моор в своих официальных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Тюменская область подтвердила статус кузницы управленческих кадров! Свою работу продолжают Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин. Министром науки и высшего образования назначен наш земляк Валерий Фальков. Желаю удачи и верю в успех", - написал Александр Моор.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров 21 января. Владимир Якушев сохранил пост министра строительства и ЖКХ, Дмитрий Кобылкин продолжает работу в качестве министра природных ресурсов и экологии. Ректор ТюмГУ Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования Российской Федерации.

официальный аккаунт Александра Моора ВКонтакте | Фото: официальный аккаунт Александра Моора ВКонтакте

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# Александр Моор , Валерий Фальков , Владимир Якушев , Дмитрий Кобылкин , назначение

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