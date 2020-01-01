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Объявлен новый состав правительства России

Политика, 22:45 21 января 2020

duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей, сообщает РИА Новости.

Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства

Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства

Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО

Виктория Абрамченко — вице-премьер

Татьяна Голикова — вице-премьер

Юрий Борисов — вице-премьер

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер

Алексей Оверчук — вице-премьер

Марат Хуснуллин — вице-премьер

Министры:

Сергей Шойгу — министр обороны

Сергей Лавров — министр иностранных дел

Владимир Колокольцев — министр внутренних дел

Ольга Любимова — министр культуры

Евгений Дитрих — министр транспорта

Денис Мантуров — министр промышленности и торговли

Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии

Михаил Мурашко — министр здравоохранения

Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства

Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ

Сергей Кравцов — министр просвещения

Валерий Фальков — министр науки и высшего образования

Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Олег Матыцын — министр спорта

Антон Котяков — министр труда и социальной защиты

Антон Силуанов — министр финансов

Максим Решетников — министр экономического развития

Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Константин Чуйченко — министр юстиции

Александр Новак — министр энергетики

Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития. Также, теперь руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство, а Росимущество отходит в ведение Минфина вместо Минэкономразвития.

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