Объявлен новый состав правительства России
Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей, сообщает РИА Новости.
Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства
Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства
Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО
Виктория Абрамченко — вице-премьер
Татьяна Голикова — вице-премьер
Юрий Борисов — вице-премьер
Дмитрий Чернышенко — вице-премьер
Алексей Оверчук — вице-премьер
Марат Хуснуллин — вице-премьер
Министры:
Сергей Шойгу — министр обороны
Сергей Лавров — министр иностранных дел
Владимир Колокольцев — министр внутренних дел
Ольга Любимова — министр культуры
Евгений Дитрих — министр транспорта
Денис Мантуров — министр промышленности и торговли
Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии
Михаил Мурашко — министр здравоохранения
Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства
Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ
Сергей Кравцов — министр просвещения
Валерий Фальков — министр науки и высшего образования
Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
Олег Матыцын — министр спорта
Антон Котяков — министр труда и социальной защиты
Антон Силуанов — министр финансов
Максим Решетников — министр экономического развития
Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Константин Чуйченко — министр юстиции
Александр Новак — министр энергетики
Согласно президентскому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти", министерство по делам Северного Кавказа упраздняется, его функции отошли к Минэкономразвития. Также, теперь руководить деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет правительство, а Росимущество отходит в ведение Минфина вместо Минэкономразвития.