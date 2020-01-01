Полицейских обяжут информировать близких, в какую больницу доставлен человек

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Законопроект, который предлагает обязать сотрудников полиции сообщать родственнику или близкому лицу пострадавшего об оказанной помощи и о направлении его в медицинскую организацию, приняли депутаты Государственной думы во втором чтении, сообщает пресс-служба Госдумы.

По действующему закону полицейские не обязаны информировать родственников пострадавших от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, они должны лишь оказать первую помощь.

Законопроект предлагает также расширить круг лиц, которым сможет позвонить задержанный. В него будут входить братья, сестры, племянники. В действующей редакции позвонить можно только членам семьи или близким людям, например, гражданскому мужу или жене.

Кроме этого, законодатели предложили обязать полицию информировать собственника о проникновении сотрудников на земельные участки и территории граждан и организаций, если оно было осуществлено в его отсутствие.